Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Trump minaccia nuove tariffe sugli alcolici europei

chiude la seduta in, al pari delle altre Borse europee, preoccupate per la politica dei dazi del presidente americano, Donald, che oggi hato di imporredel 200%nel caso in cui la Ue non ritirasse i dazi sul whiskey Usa. Il Ftse Mib ha perso lo 0,8%, a 37.999 punti, appesantito dalle vendite su Campari (-4,3%), seguita da Saipem (-3,4%), Moncler (-2,7%), Stm (-2,6%), Buzzi (-2,3%) e Stellantis (-2,3%). Male anche le banche con Fineco (-1,9%), Unicredit (-1,7%) e Popolare di Sondrio (-1,6%). Dall'altra parte del listino si mettono in luce Nexi (+2,2%), Tim (+2,1%) e Mps (+1,9%), in controtendenza rispetto al settore del credito. Banco Bpm termina in flessione dello 0,5%, in attesa del via libera Consob all'opa su Anima, invariata.