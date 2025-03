Anteprima24.it - Piano Mattei, il vice ministro Edmondo Cirielli illustra le opportunità

Tempo di lettura: 2 minutiA Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi di Benevento, ildegli Affari Esteri per le cooperazione internazionale,, ha presentato al pubblico sannita il, ovvero il protocollo d’intervento di politica per l’internazionalismo nel continente africano elaborato dal Governo Meloni e sostenuto dalla stessa Presidente del Consiglio in tutte le sedi diplomatiche per favorire dinamiche di sviluppo territoriale, anche attraverso la cooperazione, per alcuni Paesi africani e per l’area Mediterranea.Tutto il ‘Sistema Italia’, secondo l’esponente politico salernitano, deve partecipare al Progetto fortemente voluto da Giorgia Meloni e che coinvolge le Istituzioni europee in una coraggiosa e lungimirante iniziativa politica. Solo a queste condizioni, secondo il, l’Europa può qualificarsi come Soggetto politico internazionale e non destinarsi al fallimento.