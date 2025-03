Phoebe Dynevor si unisce a Jake Gyllenhaal nel nuovo film di M Night Shyamalan

Leggi su Cinefilos.it

sineldi M.Come riportato da Deadline, l’attriceè in trattative per recitare accanto anel prossimodi M., un thriller romantico e soprannaturale basato su una storia originale co-creata dae dallo scrittore di bestseller Nicholas Sparks. Come precedentemente riportato,e Sparks stanno infatti scrivendo indipendentemente una sceneggiatura e un romanzo, rispettivamente, basati sulla stessa storia originale. Attualmente, non è noto quali ruoli i due attori andranno a ricoprire all’interno del.Entrambi i progetti si baseranno sullo stesso concetto e sulla stessa serie di personaggi, ma adattati ai rispettivi medium.e Ashwin Rajan produrranno attraverso la Blinding Edge Pictures, insieme a Theresa Park, partner di lunga data di Sparks, e Marc Bienstock.