Terzotemponapoli.com - Perinetti: “Addio Conte? Sarebbe strano”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il progetto Napoli e il ruolo diGiorgio, esperto dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, esprimendo dubbi su un possibiledi Antonioal termine della stagione. “è venuto per una ricostruzione e il processo sta procedendo spedito”, ha sottolineato. L’obiettivo non è solo creare una squadra competitiva, ma gettare basi solide per il futuro.Secondo, l’allenatore salentino è perfettamente coinvolto nel progetto azzurro. “So che ama Napoli in tutto e per tutto”, ha aggiunto. Per questo motivo, un’eventuale separazione a fine stagione gli sembrerebbe illogica. Il patron Aurelio De Laurentiis ha sempre gestito il club con grande attenzione finanziaria e, secondo il dirigente, non avrebbe senso interrompere un percorso tecnico di grande valore.