Ilgiorno.it - “Percorsi segreti, tesori celati”. L’invito è per piccoli ospiti

Appuntamento con la storia e i suoi, per due giorni, al museo archeologico Rambotti di Desenzano del Garda. A offrire la possibilità di svago e conoscenza a tanti bambini e ragazzini della provincia di Brescia e cdi Bergamo sarà ““: ed il sostegno dei Comuni di Desenzano del Garda, Gussago, Iseo, Ospitaletto, Rodengo Saiano e Sarnico. L’Associazione Musical-Mente APS, in collaborazione con numerosi enti e istituzioni educative, dal 14 al 16 marzo porterà al Museo Rambotti una serie di attività che coinvolgerannodai 6 ai 10 anni. Attraverso visite, laboratori, giochi e indovinelli, i bambini esploreranno il museo accompagnati da attori e giovani scienziati, alla ricerca deinascosti della storia. A rendere ancora più speciale l’evento sarà il concerto acustico del “18° punto“, in programma domenica 16 marzo alle 18:30.