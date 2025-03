Strumentipolitici.it - Perché Macron spinge alla militarizzazione dell’Europa

Nel momento in cui gli Stati Uniti ridimensionano il loro ruolo in Europa, spostando il focus strategico su altre aree geopolitiche, il presidente francese Emmanuelcoglie l’opportunità, unica nella storia del dopoguerra, per assumere la leadership militare del continente. Forte della posizione della Francia come unica potenza nucleare dell’UE,ha moltiplicato incontri e summit con i partner europei e della NATO, rilanciando l’idea di una difesa comune e offrendo la protezione dell’ombrello nucleare francese.Ma dietro questo improvviso dinamismo, dietro il protagonismo militarista non vi è solo una strategia politica: la spinta verso il riarmo è dettata dagli interessi del complesso militare-industriale francese, che intravede una fase di crescita senza precedenti, a scapito magari del deficit di bilancio francese, che spaventa opposizione e sindacati, i quali temono manovre di lacrime e sangue.