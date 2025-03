Quotidiano.net - Perché le assicurazioni scappano dai comuni francesi

Roma, 13 marzo 2025 – Dall’oceano Atlantico alle Alpi, sono circa 1500 – secondo una stima dell’associazione dei sindaci– isenza copertura assicurativa, che siano piccoli centri abitati da qualche centinaio di persone a capoluoghi di dipartimento come Poitiers, con quasi 100.000 abitanti. A far lievitare i costi delle polizze sono stati, oltre all’incremento degli atti vandalici, gli eventi meteorologici estremi e le catastrofi naturali, tra cui incendi e alluvioni. Per migliaia di sindaci, in caso di calamità, saranno le casse comunali a dover coprire i danni. Le soluzioni a disposizione sono poche: dirottare gli investimenti sulle infrastrutture, ridurre i servizi o rassegnarsi a pagare premi sempre più alti. Les Sables-d’Olonne: investire anziché assicurarsi “La compagnia assicurativa ci ha proposto un nuovo contratto con un premio tre volte superiore a quello precedente e una franchigia di 2,5 milioni di euro in caso di inondazioni”, dice Jean-Pierre Chapalain, assessore comunale di Les Sables-d'Olonne dal 2019, una città balneare di quasi 50.