Cultweb.it - Perché l’Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania, fu un momento chiave della Storia?

Leggi su Cultweb.it

Con Anschluss, laricordanazista, avvenuta il 13 marzo 1938. Un evento cruciale nelladel XX secolo destinato non solo a determinare l’espansione del Terzo Reich, ma anche ad evidenziare l’incapacità delle potenze europee di contenere Adolf Hitler. In sostanza, dunque, le conseguenze delsono state profonde ed hanno accelerato il cammino verso la Seconda guerra mondiale, modificando gli equilibri geopolitici dell’Europa. Ma come si è arrivati a questo evento?Lanon è certo un insieme di momenti unici ed indipendenti. Questo vuol dire che le tracce di un determinato accadimento devono essere cercate nel passato e in cambiamenti politici capaci di mutare anche l’assetto sociale e culturale. Uno di questi è stato il primo conflitto mondiale che ha visto la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico.