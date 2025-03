Notizie.com - Perché la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è assai complessa, nonostante il gran clamore

Qualunque sia il risultato del test salivare, per gli inquirenti e gli investigatori non sarà semplice portare avanti l’indagine.Un’che, visti gli elementi a carico, le consulenze e le nuove possibilità che la scienza ha messo a disposizione delle autorità, potrebbe comunque presentare passi in avanti notevoli.lasuldiilLa vicenda è quella che sta tenendo ancora una volta, è proprio il caso di dirlo, col fiato sospeso, l’Italia intera. Due giorni fa è emerso infatti che la Procura della Repubblica di Pavia ha riacceso i motori deldi, mettendo sotto indagine un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, allora 19enne. L’uomo, che oggi ha 37 anni, è stato descritto dai legali come turbato e scosso.