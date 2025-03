Gqitalia.it - Perché il lusso e lo stile scelgono la F1

Dieci anni fa la Formula 1 stava morendo. Gli ascolti televisivi calavano. Il pubblico invecchiava. Le nuove generazioni ne sapevano pochissimo. In poche parole, il prodotto era diventato invendibile. Quel mondo di adrenalina, rombi di motori, passione, rischiava di essere dimenticato. Che fare, allora? Dieci anni più tardi, cioè oggi, non c’è sport più in vista della Formula 1. Grazie ai protagonisti? In parte. Per via di un pubblico estremamente appassionato? Beh, anche. Ma non solo:non c’è nessun altro prodotto sportivo che rappresenti meglio l’intersezione tra sport (appunto) e entertainment. È stato un viaggio lungo – ma neanche troppo, considerata la rapidità con cui si è evoluta questa trasformazione – che Liberty Media, che dal 2017 si occupa con la Fia dell’organizzazione del Mondiale, ha intrapreso per riportare la Formula 1 lì dove puntava.