Ilrestodelcarlino.it - Per la ’Settima arte’ sarà una festa: "Settebellezze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’immagine scelta, stavolta. è tratta dal film Pasqualino. Non poteva esserci manifesto più azzeccato per la settima edizione de La Settima arte – Cinema e industria, ladel cinema di Rimini organizzata dalla Confindustria e dall’università in collaborazione con Comune di Rimini, Cineteca e Fellini Museum. L’immagine del manifesto riporta un momento sul set di Pasqualino, con la regista Lina Wertmueller e il protagonista del film Giancarlo Giannini. Ieri sono state annunciate anche le date: La Settima arte si svolgerà a Rimini dall’8 all’11 maggio, con quattro giorni di eventi gratuiti.