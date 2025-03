Digital-news.it - Pechino Express prosegue nelle Filippine: seconda tappa tra sfide e sorprese su Sky e NOW

il viaggio di. Giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, arriva ladella corsa che quest’anno porterà “Fino al tetto del mondo”. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru accompagneranno i viaggiatori in corsa tra San Vicente, nell’isola di Palawan, passando per il villaggio di San Rafael, fino al traguardo finale di Sabang: un viaggio senza sosta per un totale di 187 chilometri zaino in spalla.Dopo aver affrontato la primanon eliminatoria, tutte le nove coppie di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia sono ancora in gara: Juri Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, poi Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti” e Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”.