Pechino Express continua il suo viaggio | nuova tappa nelle Filippine

In onda questa sera, 13 marzoL’avventura diprosegue con la seconda, in arrivo domani, giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La corsa di quest’anno, intitolata “Fino al tetto del mondo”, vedrà i viaggiatori affrontare un itinerario mozzafiato di 187 chilometri zaino in spalla, da San Vicente, sull’isola di Palawan, passando per il villaggio di San Rafael, fino a raggiungere il traguardo finale di Sabang. A guidare l’avventura, ancora una volta, Costantino della Gherardesca insieme all’inviato speciale Fru.Leggi anche:: come è andata la prima puntata 2025Dopo una primasenza eliminazioni, tutte le nove coppie in gara restano ancora in gioco:I Medagliati – Jury Chechi e Antonio RossiI Complici – Dolcenera e Gigi CampanileI Cineasti – Nathalie Guetta e Vito BucciGli Estetici – Giulio Berruti e Nicolò MalteseLe Sorelle – Samanta e Debora TogniI Primi Ballerini – Virna Toppi e Nicola Del FreoGli Spettacolari – Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaI Magici – Jey e Checco LilloLe Atlantiche – Ivana Mrazova e Giale De DonàLa puntata, in onda alle 21.