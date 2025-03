Pechino Express 2025 tappa nelle Filippine | tutte le 9 coppie ancora in gara

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio di. Oggi, giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, arriva la secondadella corsa che quest’anno porterà 'Fino al tetto del mondo'. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru accompagneranno i viaggiatori in corsa tra San .