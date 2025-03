Quotidiano.net - Pechino Express 2025, seconda tappa: le anticipazioni

Leggi su Quotidiano.net

di‘Fino al tetto del mondo’. Oggi dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now va in onda lapuntata dell’adventure game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru che nel corso delle serate porterà i concorrenti a farenelle Filippine, in Thailandia e infine in Nepal. Nellale nove coppie dovranno percorrere un totale di 187 chilometri passando per San Vicente, nell’isola di Palawan, e il villaggio di San Rafael sino al traguardo finale di Sabang. Le coppie LaLe coppie Sono ancora tutte in gara le nove coppie di concorrenti di: Juri Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, poi Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti” e Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”.