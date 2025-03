Game-experience.it - PC Gaming Show 2025 torna con oltre 50 giochi, annunciata la data dell’evento

Leggi su Game-experience.it

Il PCanche quest’anno con una nuova edizione ricca di contenuti e sorprese per gli appassionati delsu PC. L’evento si terrà l’8 giugno, anche se l’orario preciso verrà rivelato più avanti. L’organizzazione ha precisato che sarà possibile seguire l’evento in diretta su Twitch, YouTube, X e Steam, offrendo una copertura completa per tutti gli appassionati.PC Gamer riporta che quest’anno il PCpunta ancora più in alto, presentando50tra nuove IP e aggiornamenti su titoli già noti. La line-up prevede premiere mondiali, annunci esclusivi e interviste approfondite con gli sviluppatori, offrendo uno sguardo privilegiato sui progetti più attesi. L’evento non si limiterà ai soli: verranno anche mostrati aggiornamenti su hardware all’avanguardia e nuove tecnologie dedicate al mondo del PC