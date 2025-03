Inter-news.it - Paventi: «Inter consapevole! Contro l’Atalanta una certezza di formazione»

Leggi su Inter-news.it

Andrea, presente ad Appiano Gentile per seguire gli allenamenti dell’, èvenuto in diretta a Sky Sport, dando gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra in vista del campionato. Domenica sera la squadra di Inzaghi è attesa dallo sdiretto in casa del.PERCORSO CHAMPIONS – Andrea, in diretta da Sky Sport, ha sottolineato il grande percorso in Champions League avuto dall’. Secondo quanto raccolto dall’inviato, la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con il Bayern Monaco nei quarti, èdi giocarsela con i tedeschi: «Tanta fiducia e solidità mentale. L’ha dimostrato in tutto il suo percorso Champions di avere una grande compattezza difensiva, con soli due gol incassati in 10 partite. Un solo gol concesso in casa nelle ultime due edizioni di Champions.