Lanazione.it - Paura per un pullman finito in bilico su un fosso: salvati 4 ragazzi e l’autista

Gambassi Terme (Firenze), 13 marzo 2025 – Disavventura a lieto fine pere quattroa bordo di uninsul ciglio della strada sopra undopo un incidente con un mezzo pesante. E’ successo in mattinata nel comune di Gambassi Terme, in localita Camporbiano: nello scambio con un mezzo pesante che proveniva nel senso opposto, ilha urtato la parte posteriore del rimorchio, finendo per uscire in parte dalla carreggiata rimanendo inclinato. Il bus è rimasto insula bordo strada. I vigili del fuoco, hanno provveduto a evacuare 4e il conducente del veicolo illesi e con l’autogru è stato riposizionato il bus in carreggiata per la successiva rimozione. Sul posto anche Polizia locale.