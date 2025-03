Secoloditalia.it - Paura a Napoli, terremoto di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi anni. Ferita una donna. Gente in strada, scuole chiuse

Leggi su Secoloditalia.it

Notte di. Unascossa di4.4 è stata registrata nella notte, intorno all’1:25, nell’area dei Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato in mare, a pochi metri dalla riva di via, a Pozzuoli, a due chilometri di profondità. Ma per qualche ragione è stato avvertito più minacciosamente – e ha fatto più d– a, nel quartiere di Bagnoli, dove i calcinacci sono caduti dalle case, finendo pero sulle macchine parcheggiate. La popolazione si è riversata nelle strade in diversi centri. È la scossa piùda inizio 2025, dopo quella di maggio 2024. Allanon ci si abitua mai neppure se la terra trema di continuo nella zona. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione tenendosi in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.