Parcheggiatori abusivi, Carabinieri denunciano 9 persone

Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi mesi, idella Compagnia di Taranto hanno intensificato i controlli nel capoluogo jonico, con servizi straordinari sul territorio per contrastare il fenomeno dei.I controlli hanno interessato non solo le vie dello shopping cittadino, ma soprattutto le aree adiacenti a strutture sanitarie, come cliniche private e ospedali cittadini. Questi ultimi sono spesso i luoghi preferiti dai, pronti a speculare sulla fragilità dei cittadini che vi si recano, in particolare con gli anziani, già provati dai pensieri o dalle difficoltà che comporta un ricovero o un delicato esame medico, che si vedono costretti a pagare il fastidioso balzello pur di evitare discussioni. Nel complesso i servizi hanno permesso di identificare numerosi soggetti e hanno portato alla denuncia di nove, la contestazione di una violazione amministrativa e al sequestro di denaro contante considerato provento dell’attività illecita di