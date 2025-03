Paradise la finestra sullo showbiz | Vicedomini torna su Rai2 Tra gli ospiti Avati Sorgi e Sangiuliano

Leggi su Ildenaro.it

I giornalisti Marcello, Gennaroe Luca Sommi insieme al regista Pupi, allo scrittore Erri De Luca, a Giovanna Paladino (presidente del fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo), a Giovanni Acanfora (presidente di Givova), agli attori Giovanni Esposito ed Alex Belli ed alla showgirl Dèlia Duran sono tra glidi Pascalnella prima puntata della IV edizione di “– La“ in onda sua partire da venerdì 14 marzo dopo mezzanotte (in replica il sabato mattina alle 8), il late-night-show all’italiana, realizzato negli Studios (ex de Paolis) in Roma. Con la partecipazione degli attori Aurelio Amato, Ema Mur e Graziano Scarabicchi, della modella Larisa Tafili e dell’orchestra di Moreno Conficconi e della Ciriciribin Orchestra di Coky Ricciolino, del professore Pietro Lorenzetti (per la classifica rubrica sul benessere), dei ballerini guidati da Samuel Santarelli Francesca Marafioti e Sara Salvatore.