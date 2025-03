Iltempo.it - "Papà sullo scontrino…”. Le intercettazioni choc, ora Sempio trema sull'alibi

«Ne abbiamo cannata una, che io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero stato sentito, che tu hai detto che l'abbiamo ritrovato prima. Io ho detto che l'abbiamo trovato dopo essere stato sentito, già la prima volta. ero stato sentito e poi l'abbiamo trovato». A discutere con il padre delle versioni contrastanti su quell'fornito per l'orario del delitto di Chiara Poggi è Andrea, il 36enne indagato nuovamente per l'omicidio di Garlasco, che oggi sarà sottoposto coattivamente al prelievo del tampone salivare da confrontare con il Dna ignoto rilevatoe unghie della vittima, riguardo alla cui compatibilità gli inquirenti sembrano non avere dubbi. L'intercettazione inedita che Il Tempo vi propone è un'ambientale dei carabinieri, che il 10 febbraio 2017, subito dopo l'interrogatorio di garanzia dell'inchiesta poi archiviata, avevano ascoltato la famiglia dibattere su alcune incongruenze, in merito alle quali i magistrati avevano chiesto conto a