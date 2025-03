Papà non risponde venite L’allarme del figlio poi la scoperta choc in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragicaha scosso la tranquilla città di Chieti: il corpo senza vita di Vincenzo Leva, un pensionato di 65 anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione di via Pietragrossa. L’uomo, che viveva da solo, giaceva sul pavimento accanto a una sedia, e secondo le prime stime degli inquirenti, la sua morte risalirebbe ad almeno tre mesi fa.A dareè stato il, che nella mattina del 12 marzo si è recato in questura per denunciarne la scomparsa. Nonostante tra loro non ci fossero più rapporti da ben 17 anni, alcune segnalazioni di parenti preoccupati per la prolungata assenza di notizie hanno spinto il giovane ad agire.Leggi anche: “Carabinieri,. Cosa ho fatto a mamma”. La telefonatadella figlia, poi la terribileUomo di 65 anni trovato morto in: era deceduto da almeno tre mesiDopo la denuncia, gli agenti della Squadra Volante della Questura, insieme ai Vigili del Fuoco, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, forzando la porta per entrare.