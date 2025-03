Lettera43.it - Papa Francesco, «situazione clinica stazionaria in un quadro complesso»

La situazione clinica di Papa Francesco «resta stazionaria in un quadro complesso». Lo ha riferito la Sala stampa vaticana, nell'ultimo aggiornamento sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Gemelli di Roma da un mese. Bergoglio, che «prosegue l'alternanza della ventilazione meccanica non invasiva di notte con l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali usate durante il giorno», nel corso del pomeriggio ha seguito gli Esercizi Spirituali per la Curia Romana in collegamento video con l'Aula Paolo VI e «ha ripreso la terapia respiratoria». Oggi 13 marzo ricorre il dodicesimo anniversario dell'elezione a Pontefice: il personale sanitario del Gemelli ha voluto festeggiare con una torta e delle candeline.