Papa Francesco notte tranquilla | continua la terapia respiratoria al Gemelli

CITTÀ DEL VATICANO – Laè trascorsaper, ricoverato da 28 giorni al Policlinicoper una polmonite bilaterale. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, confermando che la radiografia al torace eseguita mercoledì ha evidenziato i miglioramenti già registrati nei giorni precedenti.Il Pontefice prosegue l’ossigenoad alti flussi durante il giorno, mentre diutilizza un sistema di ventilazione meccanica non invasiva. Le sue condizioni restano sotto stretto controllo medico, con un decorso che sembra procedere senza complicazioni.Questa mattina,dovrebbe dedicarsi alla meditazione e alla preghiera, seguendo a distanza gli Esercizi spirituali della Quaresima. Il Santo Padre parteciperà in collegamento dalla sua stanza del, mentre in Aula Paolo VI in Vaticano proseguono le attività del periodo liturgico.