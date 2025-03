Thesocialpost.it - Papa Francesco, condizioni in miglioramento: il messaggio di speranza e gli auguri per il dodicesimo anniversario di Pontificato

Il quadro clinico diresta complesso, ma secondo l’ultimo bollettino medico, la polmonite che lo ha colpito sta regredendo. Le fonti vaticane confermano che l’infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale sembrano essersi ridotte, anche se il Santo Padre continua a sottoporsi a trattamenti intensivi., infatti, continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno, mentre di notte si avvale della ventilazione meccanica non invasiva.Nonostante la situazione sanitaria delicata, il personale medico dell’ospedale Gemelli ha voluto celebrare ildeldicon un gesto affettuoso: una torta con le candeline è stata portata nella sua stanza al decimo piano dell’ospedale. La sala stampa della Santa Sede ha diffuso la notizia, sottolineando come, nonostante le preoccupazioni per la salute del, gli ultimi aggiornamenti medici siano fonte di