Papa Francesco, 12 anni fa l'elezione: com'è stato il suo pontificato?

Le condizioni di, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma già da un mese per una complessa polmonite bilaterale, sembrano migliorare progressivamente. Nel frattempo, si celebra oggi il 12esimoversario della sua elezione, avvenuta proprio il 13 marzo 2013 in seguito alle dimissionili di Benedetto XVI. Ripercorriamo in questa occasione le più importanti tappe di unin cui, pur non senza polemiche, è riuscito a conquistare milioni di fedeli in tutto il mondo.Jorge Mario Bergoglio si presenta fin da subito come unfuori dal comune: primo gesuita e primo latinoamericano a diventare pontefice, sceglie il nome di– mai usato prima – in onore dell’omonimo santo di Assisi. Questa decisione è considerata da molti segno di umiltà e semplicità, concetti che in effetti proverà a diffondere e infondere nella Chiesa neglisuccessivi.