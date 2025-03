Papa Francesco | 12 anni di pontificato tra innovazione e sfide

Leggi su Funweek.it

Oggi, 13 marzo,celebra il dodicesimoversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta nel 2013. Un traguardo significativo, segnato da unche ha portatoe cambiamento nella Chiesa cattolica, ma anche dae momenti di difficoltà, come l’attuale ricovero al Policlinico Gemelli.LEGGI ANCHE:– Il quadro preferito dasi trova a Roma, ecco il significato speciale che si cela dietro quella telaè entrato nella storia come il primolatinoamericano, il primo gesuita e il primo pontefice proveniente dall’altra parte del mondo dopo 1.200. Un’elezione che, come lui stesso ha scherzosamente commentato, ha visto i cardinali “andare a cercarlo quasi alla fine del mondo”.La sfida della malattiaL’versario di quest’anno è segnato dalla malattia:è ricoverato da un mese per una polmonite bilaterale, una sfida che si aggiunge ad altre patologie e che richiederà una lunga convalescenza.