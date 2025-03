Lapresse.it - Papa Francesco, 12 anni da Pontefice: radiografia conferma miglioramenti

Leggi su Lapresse.it

Stazionario nell’ambito di un quadro generale complesso con la novità di unachei “registrati nei giorni precedenti”. Tradotto, come spiegano fonti vaticane, si presume che la situazione della polmonite sia migliorata. Questo, in sintesi, il bollettino medico diffuso ieri sera dalla sala stampa del Vaticano sulle condizioni digiunto al 27esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Per quanto riguarda l’ossigenazione “il Santo Padre continua ad effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”. Insomma naselli il giorno e maschera la notte. Per Bergoglio un mercoledì tra terapia, fisioterapia ed esercizi spirituali. Insomma, un altro piccolo passo avanti.