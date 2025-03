Lapresse.it - Papa Francesco, 12 anni da Pontefice: i 12 momenti chiave

Leggi su Lapresse.it

Il faro acceso sui migranti e l’impegno per la pace. Viaggi, Giubilei e continui appelli in un mondo che cambia. Il 13 marzo del 2013 Jorge Mario Bergoglio veniva eletto. Sono passati 12dalla salita al Soglio Pontificio diintensi in cui il mondo è cambiato. Un lasso temporale in cui ilnon ha mai mancato di far sentire la propria voce. A volte con appelli, sempre diretti e chiari, a volte con gesti che hanno fatto il giro del mondo.Questi i 12significativi dei 12del Pontificato di. 8 luglio 2013:va a Lampedusa per accendere un faro sul dramma dei migranti. Dall’isola lancia una delle espressioni più forti del suo magistero denunciando la “globalizzazione dell’indifferenza” che ha cancellato la capacità di piangere davanti ai drammi dell’umanità.