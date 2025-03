Dilei.it - Panni in microfibra, spugnette e stracci, come lavarli e igienizzarli

Leggi su Dilei.it

in, leda cucina e gliper le pulizie sono alleati indispensabili per mantenere la casa splendente. Spesso però dimentichiamo che anche questi strumenti di pulizia necessitano di cure e attenzioni. Utilizzandoli ogni giorno per rimuovere sporco e germi, accumulano a loro volta batteri, cattivi odori e residui di detersivo.Una corretta pulizia e igienizzazione di, spugne eè fondamentale non solo per una questione di igiene, ma anche per farli durare più a lungo ed evitare di spargere nuovamente lo sporco in giro per casa.Perché è importante lavareinin, spugne evengono utilizzati per eliminare polvere, unto e germi dalle superfici, ma durante l’uso trattengono tutto lo sporco al loro interno.