Anteprima24.it - Panico: “Avevo sensazioni positive, gol? Dedicato a De Cristofaro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sapevo di arrivare in una piazza importante. Corro tanto, forse perdo in lucidità. Se posso dare una mano lo faccio sempre. Sono contento perché è arrivato il, decisivo. Siamo a -1. Non possiamo sbagliare noi, non può sbagliare il Cerignola. Quindi, sarà una bella sfida, fino all’ultimo”. Parla così Giuseppenel post gara. “Sono uno che si sacrifica per la squadra, corro molto, per dare una mano alla squadra. Bisogna che ognuno di noi dia quel qualcosa in più. Il ruolo? Già ricoperto ai tempi Cittadella, tornavo indietro per dare una mano alla squadra e questo magari mi porta meno lucidità davanti”.“– dice – Neparlato in palestra con Rigione. Mi sentivo bene e sono felice. Era importante partire subito forte.a De, mi ha aiutato tanto ad inserirmi.