.com - Pallanuoto / Big match al Palablù: di fronte prima (Jesina) e seconda (Certaldo) in classifica

Leggi su .com

Sabato 15 marzo fischio d’inizio alle 18,45. Nota curiosa: Jesi esono le città di nascita dei due commissari tecnici della nazionale italiana di calcio Mancini e Spalletti VALLESINA,13 marzo 2025 – Ultima del girone d’andata. Aldi Moie si affrontanoin, Jesi e, con i toscani, imbattuti, miglior difesa e miglior attacco del girone, ad inseguire a due punti ma con una partita in meno: recupero contro il Team Marche a Moie il 22 marzo.Jesi e, le città di due mister che hanno scritto la recente storia del calcio d’Italia: Roberto Mancini e Luciano Spalletti. Mancini e Spalletti visti dallaLe due squadre si afranno in acqua per la leadership del campionato. Ricordiamo che alla fine della stagione regolare le prime due in classifcia accederanno alla post season.