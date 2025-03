Oasport.it - Pallamano: l’Italia si impone in Lettonia. Buona la prima per Bob Hanning

A Jelgava si è appena conclusa la terza partita del Girone 4 del percorso di qualificazione agli Europei 2026 diche ha vistosfidare e battere 30-35 i padroni di casa della, in un match molto intenso. Ecco come sono andate le cose.LA CRONACAIl match inizia in equilibrio, poifiuta il primo strappo a Jelgava: siamo sul 4-6, Kalnins subisce una penalità di due minuti sulla quale gli azzurri (oggi in bianco, ndr) producono gioco e gol,con Bortoli e poi con Bulzamini per il 4-8 del 9?. Sembra tutto porsi in discesa, ma non è così. I baltici tengono botta in difesa, scaldano le mani a Ebner e piano piano iniziano a togliere gol al differenziale della contesa. Si arriva al 21? sull’11-14, dopo un timeout lettone per un nuovo tentativo di fuga della squadra di