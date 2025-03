Sport.quotidiano.net - Palladino, doppio sms. "Il mio futuro? Non conta». E ’nasconde’ la formazione

Determinato. Forse come raramente lo si è visto negli ultimi mesi. Raffaeleva come un treno alla vigilia di un match che può segnare l’intera stagione. "Dobbiamo solo passare il turno, nonaltro". Lo ripete come un mantra dall’inizio alla fine, quasi a voler convincere se stesso e chi lo ascolta. La curiosità di tanti è legata al portiere. Chi gioca? Lo scopriremo oggi.stavolta non dà risposte. "Non lo dico, non tanto perché non voglio dirlo ma perché altrimenti cominciate a ricamarci sopra". Insomma, notizie dizero. La vigilia scivola così, con una tensione palpabile e la convinzione di potercela fare davvero. "Sappiamo bene quanto sia alta l’attesa su questa gara, che è importante per noi e per la società - spiega il tecnico gigliato -. Non vediamo l’ora di scendere in campo.