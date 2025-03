Dayitalianews.com - Palermo, esami istologici in ritardo, familiari avvisarono assessore

I parenti di un 68enne di Partinico (), affetto da tumore e successivamente deceduto, hanno atteso invano per cinque mesi l’esito degli, nonostante ripetute sollecitazioni. Disperati per il silenzio delle autorità sanitarie, si sono rivolti anche alla politica, inviando due PEC – ad agosto e settembre 2024 – all’regionale alla Sanità e al dirigente generale del dipartimento di pianificazione strategica, ma non hanno ricevuto alcuna risposta.“Ho letto in questi giorni – dice la sorella dell’uomo – dei casi di malasanità nel trapanese e dell’intervento della politica. Noi abbiamo informato anche l’. Il dolore è grande, ma ancora più grande è l’avere avuto negato il diritto a potersi curare. Mi dispiace se adesso gli alti burocrati, commissari e manager “cadono dal pero” dicendo che non sapevano nulla.