Palazzo Chigi e Mef smentiscono "categoricamente" le fake news su uno scontro (con urla) tra Meloni e Giorgetti

Fonti die del Mef” qualsiasi ipotesi di contrasto tra la Presidente del Consiglio, Giorgia, e il Ministro dell’Economia, Giancarlo. I due, sottolineano le stesse fonti, “continuano a lavorare in piena sintonia e con la massima condivisione sui vari dossier aperti, inclusa la difesa europea”. Le ricostruzioni che circolano in queste ore, viene spiegato, “sono del tutto infondate e prive di ogni rireale”., nessunoin CdmIl riferimento, con tutta evidenza, è a un articolo del “Foglio” nel quale si parla di un accesso diverbio tra la premier e il ministro“cone frasi concitate”, nel corso del Consiglio dei ministri. I motivi della lite, smentitada entrambe le parti chiamate in causa, sarebbero i fondi destinati alla difesa anche nell’ottica delle nuove esigenze richieste dal piano di riarmo della Ue e sulla posizione della Lega rispetto al piano della von der Leyen.