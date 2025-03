Sport.quotidiano.net - PalaCasali e Italico Conti. Arriva l’atletica paralimpica

Due weekend all’insegna delale all’. La struttura indoor della Montagnola e il campo all’esterno accoglieranno, infatti, il 15 e 16 marzo i Campionati italiani paralimpici di atletica leggera indoor e i campionati italiani di lanci invernali, entrambi sotto l’egida Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, mentre il weekend successivo ci saranno i Campionati italiani di atletica leggera indoor Fisdir, cioè quelli relativi alla Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Il doppio appuntamento è giunto alla sua ventesima edizione ed è organizzato da Anthropos e la manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della federazione e assegnerà i titoli Italiani di specialità; sarà anche certificata per il riconoscimento di prestazioni per il ranking mondiale e, per chi era presente a Parigi 2024, quella del 15 e 16 marzo sarà anche la prima uscita ufficiale della stagione.