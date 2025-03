Pagelle Atletico Madrid-Real Madrid 2-4 dopo rigori | Rudiger ancora eroe Camavinga alza il ritmo

Leggi su Sportface.it

Ilbatte l’ai calci di rigore e si qualifica per i quarti di finale di Champions League, dove sfiderà l’Arsenal. Penaltyfatali per i colchoneros, che avevano chiuso i 120 minuti col risultato di 1-0 grazie ad un gol lampo di Gallagher. Al ‘Metropolitano’ è un rigore dia far esplodere di gioia il settore ospiti dei Blancos. Decisivi gli errori dagli undici metri di Julian Alvarez (doppio tocco sanzionato dal Var) e dell’ex Llorente.Il risultato si sbloccaventotto secondi. De Paul sulla destra serve un pallone al centro, Gallagher sbuca, anticipa Valverde e batte Courtois. Il Metropolitano è una bolgia, ma la squadra di Simeone non riesce a trovare il colpo del ko. Ilpalleggia (62% del possesso palla) e ha la chance per pareggiare al 70?: Mbappè salta Gimenez e viene steso in area da Lenglet.