Sololaroma.it - Pagelle Athletic Bilbao-Roma 3-1, Ranieri: “Faccio i complimenti ai ragazzi”

Leggi su Sololaroma.it

Quasi tutto pronto al San Mames per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con lache affronta l’per cercare di conquistare il pass per il prossimo turno. La formazione disi presenta a questo secondo atto dopo il 2-1 dell’andata, con il gol allo scadere di Shomurodov che ha garantito un piccolo vantaggio. Segui con noi la diretta scritta del match, con fischio d’inizio alle ore 18.45.10 minuti fa13 Marzo 2025 21:05 21:05Le parole dia Sky“Per me l’espulsione c’è, però bisogna fare iaiper la compattezza dimostrata. Peccato perché stavamo bene, gli episodi vanno da una parte all’altra. Non bisogna dire “quello poteva fare di più o altro”. Sono contento della prestazione del gruppo. L’obiettivo è fare il massimo per riportare lain alto, non demordo, voglio il massimo da me stesso ed i