Juventusnews24.com - Paganini rivela: «Allegri è in pole per la panchina del Milan. Con lui un altro ex Juve in rossonero»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato delladele non solo: le dichiarazioni sul tecnico exntusA TMW Radio, Paoloha parlato così della situazione in casa. Il nome inper lasarebbe quello dell’exMassimiliano– «Il problema è capire il ruolo che avrà Ibrahimovic, perché tutto ruota attorno a quello che ha fatto e farà. L’incontro tra Cardinale e Furlani abbia permesso di definire meglio i ruoli. È chiaro che il binomio forte è quello Paratici-, lo metto inposition Massimiliano come nuovo allenatore, per questo vedo Paratici come nuovo ds».Leggi suntusnews24.com