Ilrestodelcarlino.it - Padova spaventa l’Omag: "Sono in un buon periodo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione le atlete marignanesi saranno impegnate questa sera alle 20.30 al palasport Polifunzionale di Trebaseleghe contro il team Nuvolí Altafratte. Il team veneto, allenato da Marco Sinibaldi, lo scorso anno all’Itas Trentino in A1, sta disputando questa seconda fase della stagione senza particolari pressioni ed ha ottenuto tre vittorie su cinque gare disputate, due, in casa contro Costa Volpino e Messina con il punteggio di 3-2 e l’ultima, nella quinta giornata della Pool Promozione, al PalaGeorge di Montichiari contro Brescia (1-3). Dunque è una squadra in forma e rappresenta una outsider da prendere con le molle. In cabina di regia è arrivata Martina Stocco, e vi è pure la piemontese Chiara Ghibaudo. Il ruolo di opposto è tutto straniero, ricoperto dalla tedesca Lena Grosse Scharman e dalla lettone Vlada Pridakto.