Ilgiorno.it - Ovocoltura di Cinisello. Avrà un futuro pubblico l’ex “pollaio modello“

Novant’anni fa era il più moderno allevamento di galline d´Europa, con ilin stile inglese e un edificio talmente strano da essere stato ribattezzato "la casa delle streghe". L’Valmonte sorgeva dove oggi c’è lo svincolo per l’autostrada. Poi, negli anni Duemila, fu il tempo dello Zoo Latino e del kartodromo, dove anche Mario Balotelli andava a farsi un giro in Ferrari. La pista aprì all’inizio del 2012, ma chiuse poco tempo dopo, sommersa dai debiti. La discoteca si trasferì e da quasi dieci anniè completamente dismessa con i suoi 70mila metri quadrati. Su uno spazio simile non sono mancati i progetti. Nel 2008 doveva nascere un centro benessere. Ponti tibetani e percorsi avventura. Il mercatino delle regioni, la strada degli antichi sapori, le casette del gusto per gli amanti delle tradizioni.