Ostia, il Tar sospende la "gara ponte" per 31 concessioni balneari

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025- “Sonora battuta di arresto per Roma Capitale dopo la decisione del Tar del Lazio dire la ‘’ per l’affidamento di 31ad.” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti.“Quando si afferma che la procedura indetta da Roma Capitale pare disancorata dal nuovo paradigma legale- continua- mi sembra abbastanza evidente che tutta la vicenda sia stata gestita con grave pressapochismo e superficialità dal comune di Roma. In attesa della decisione sul merito prevista ad ottobre direi che i concessionari che hanno presentato ricorso possono tirare un sospiro di sollievo proprio alla vigilia della nuova stagione balneare”.