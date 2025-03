Ilgiorno.it - Osnago e Airuno, bus al posto dei treni nelle stazioni: i pendolari dicono “no” alla proposta di Trenord

, 13 marzo 2025 – Bus navetta aldeiche non fermano piùdie abbonamento allo stesso prezzo (anche per viaggi più lunghi per i cambi) per poter tornare a casa. Soluzioni, quelle proposte dall’assessore regionale a Trasporti e Mobilità e dai tecnici di Rfi eper limitare i danni, che però non piacciono aie le respingono ai mittenti, poiché “inutili o quasi”. “Ci vediamo costretti a rigettare le scelte effettuate, non si possono ritenere adeguate”, spiega Francesco Ninno, portavoce del Comitato deidel Meratese e rappresentante dei viaggiatori lombardi al tavolo della Conferenza del Trasporto pubblico locale, al termine dell’incontro che si è svolto l’altro giorno per spiegare le conseguenze dei lavori ferroviari tra Monza e Calolziocorte, cioè la riduzione e la sospensione per tre mesi di fermat e n ellediappunto, Mandello del Lario e Arcore.