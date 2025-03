Juventusnews24.com - Osimhen Juve: decisione presa. Ecco cosa farà il Napoli dopo il rientro dell’attaccante dal Galatasaray. Scenario definito!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dal, che si comporterà cosìildalfattoSecondo quanto riferito da Nicolò Schira, ilvenderà Victornella sessione estiva di calciomercatoche l’attaccante nigerianoritorno in Italia in seguito alla fine del prestito in Turchia, al. Manchester United,, Psg e i club sauditi sono alla finestra per avere il centravanti, che per partire ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida per i club stranieri.Leggi suntusnews24.com