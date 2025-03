Ilnapolista.it - Osimhen: «Io come Maradona? Non c’è modo di superarlo. Spalletti fondamentale per lo scudetto»

Victorè stato intervistato al podcast di John Obi Mikel. Durante l’intervista ha parlato del suo recente trasferimento dal Napoli al Galatasaray e delle sfide affrontate.Leggi anche:: «Siamo disperati per aver perso l’accesso ai Mondiali del 2022 agli spareggi»: «Sapevo che sarebbe arrivato un grande passo per Kvaratskhelia»Ha rivelato dettagli sul suo periodo a Napoli e sull’adattamento in Turchia:«Non sono riuscito a prepararmi bene. C’era confusione e un po’ di caos, quindi sto ancora cercando di tornare al 100% della mia forma. Tuttavia, il club e i miei compagni mi stanno supportando molto».ha elogiato i tifosi del Galatasaray, evidenziando il calore con cui lo hanno accolto.«Dopo aver visto il loro affetto, ho capito che dovevo adattarmi rapidamente.