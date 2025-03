Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 13 marzo: voglia di fare per l’Ariete, amore in ripresa per il Sagittario

Ecco l’diFox per giovedì 132025! Siamo ormai vicini alla metà del mese e l’energia cosmica continua a cambiare, portando nuove influenze su, lavoro e benessere personale. La Luna inizia a favorire i segni di Terra, spingendoli a prendere decisioni concrete, mentre i segni d’Aria potrebbero sentirsi più irrequieti e desiderosi di cambiamento. È una giornata in cui la riflessione sarà importante per alcuni, mentre altri sentiranno la necessità di agire rapidamente per cogliere opportunità che non si presenteranno due volte.diFox, per giovedì 132025, segno per segnoVediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle a ciascun segno.ArieteSiete carichi di energia edi, ma fate attenzione a non stra. La giornata potrebbe portarvi qualche piccolo ostacolo sul lavoro, ma con la giusta determinazione riuscirete a superarli.