Orari prove libere GP Australia 2025 F1 | dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 14 marzo, prende il via il fine-settimana del GP d’, prima tappa del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni dipreviste: dalle 02.30 italiane la FP1 e dalle 06.00 la FP2.La Ferrari si presenta con tante incognite: vettura profondamente rivista rispetto all’anno scorso e coppia di piloti cambiata. La SF-25, infatti, è stata progettata secondo una filosofia costruttiva differente, specialmente in termini di meccanica. Per questo i tecnici ferraristi sperano di mettere a punto al meglio la macchina, sperando nella giusta correlazione con il simulatore.Da capire poi quale sarà l’inserimento del nuovo arrivato Lewis Hamilton, al fianco di Charles Leclerc.