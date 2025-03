Ilfattoquotidiano.it - Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d’Australia (Sky, Now, TV8)

Comincia la nuova stagione di1. Da oggi venerdì 14 a domenica 16 marzo, sul circuito di Melbourne, va in scena il Gran Premio. Si inizia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), proseguendo con le Libere 3 e le qualifiche. Infine, la tanto attesa gara che che vedrà in pista la nuova scoppiettante coppia Ferrari formata dal 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton e Charles Leclerc.Due settimane fa in Bahrain, hanno preso confidenza con le nuove monoposto, ora si fa sul serio. I fari saranno puntati soprattutto sulla McLaren, sulla Red Bull, sulla Mercedes, e ovviamente sulla Ferrari. “Una settimana fa abbiamo ricevuto un’accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi“, ha dichiarato il team principal della Rossa Vasseur.